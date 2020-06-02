На Тернопільщині поліцейський затримав озброєного зловмисника

Керівник Бережанського відділу поліції Сергій Горяний затримав озброєного зловмисника. Про це повідомляє Поліція Тернопільської області.



У справжнього поліцейського вихідних у службі не буває, він не може пройти повз, коли чиниться беззаконня. Підполковник поліції Тернопільщини Сергій Горяний довів це власним прикладом.

Недільного ранку Сергій з двома товаришами, підтримуючи фізичну форму, здійснювали пробіжку навколо ставу в селі Біла Тернопільського району. Раптом почули постріли. Реакція колишнього оперативника була миттєвою – взяв курс до місця, звідки долинав звук стрільби.

Серед вулиці помітив чоловіка у камуфляжі, той якраз ховав за пояс предмет, схожий на револьвер, – розповідає Сергій Горяний. – На моє прохання підняти руки і не рухатися, зловмисник став відступати і різко спробував вихопити зброю. Однак моя реакція була миттєвішою. Озброєного незнайомця вдалося затримати та викликати наряд поліції.

Співробітники патрульної поліції та Тернопільського відділення оперативно прибули на виклик і в порядку статті 208 КПК затримали зловмисника. Ним виявився житель села Біла, 1971 року народження. Вилучений у нього предмет, схожий на револьвер, візуально нагадував саморобну зброю. Проте це ще з’ясують експерти, куди направлено вилучений речовий доказ.

Зловмиснику оголошено підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.