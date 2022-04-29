На Тернопільщині викрили велику партію підроблених сигарет

Незаконне виготовлення тютюнових виробів та алкогольних напоїв, транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів у великих розмірах, а саме сигарет українських та іноземних торгових марок виявили працівники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки НП України під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування слідчі управління ГУНП та служба безпеки України встановили осіб, причетних до кримінального правопорушення.

З’ясували представники внутрішньої безпеки і місця, де зберігалася незаконно виготовлена уся тютюнова продукція.

Бізнес організував тернополянин. Товар він зберігав у гаражних приміщеннях. У ході перевірки стало відомо, що чоловік планував продавати усе на території західних областей України, у власному торговому кіоску, що знаходиться на центральному ринку, а також вивозити контрабандою до країн Європейського Союзу.

Аби приховати злочинну діяльність, увесь товар підозрюваний перевозив у коробках з-під електротехніки.

28 квітня оперативники провели кілька санкціонованих обшуків у ході яких виявили та вилучили автомобіль марки Volkswagen Transporter, інструменти для виготовлення товару, а також майже вісім тисяч пачок сигарет із марками акцизного податку з ознаками підробки майже на 300 000 гривень.

Даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із ч. 1 ст. 199 КК України. Триває слідство.