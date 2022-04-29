12:26 | 29.04.2022
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Новини Тернополя 

У Тернополі терміново потрібні працівники на виробництво соусів та майонезів

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робота

На Тернопільщину переїхало підприємство із Запорізької області. Це виробник майонезу, соусів та олії. Зараз облаштовується на новому місці, планує працювати на постійній основі.

Отож, вже сьогодні у цех з лінією варіння майонезів та соусів потрібні: 

налагоджувальники та слюсарі-ремонтники виробничого обладнання харчової промисловості, прибиральники, техніки-технологи варіння майонезів і соусів.

Якщо у Вас не достатньо знань чи досвіду – є можливість навчання або стажування безпосередньо на робочих місцях.

Зарплата 8-15 тисяч грн, залежно від кваліфікації та виконуваної роботи. Праця у дві зміни.

Є можливість довозу працівників, харчування.

Заповнити анкету можна за посиланням: https://forms.gle/aqYr6GaWwGJDz68K6
Довідки за телефонами 067 3132283 (Viber), (0352) 52-74-52 – сектор рекрутингу Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.

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