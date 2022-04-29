У Тернополі терміново потрібні працівники на виробництво соусів та майонезів
На Тернопільщину переїхало підприємство із Запорізької області. Це виробник майонезу, соусів та олії. Зараз облаштовується на новому місці, планує працювати на постійній основі.
Отож, вже сьогодні у цех з лінією варіння майонезів та соусів потрібні:
налагоджувальники та слюсарі-ремонтники виробничого обладнання харчової промисловості, прибиральники, техніки-
Якщо у Вас не достатньо знань чи досвіду – є можливість навчання або стажування безпосередньо на робочих місцях.
Зарплата 8-15 тисяч грн, залежно від кваліфікації та виконуваної роботи. Праця у дві зміни.
Є можливість довозу працівників, харчування.
Заповнити анкету можна за посиланням: https://forms.gle/
Довідки за телефонами 067 3132283 (Viber), (0352) 52-74-52 – сектор рекрутингу Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.