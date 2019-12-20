На Тернопільщині висвятили нового священника для греко-католиків

У неділю, 15 грудня, в Марійському духовному центрі «Зарваниця» архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк уділив ієрейські свячення випускнику Тернопільської вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого диякону Юрію Городиському.

Чин рукоположення у пресвітері митрополит здійснив під час Архиєрейської Літургії у церкві Пресвятої Євхаристії, у співслужінні адміністратора церкви Святого Миколая м. Теребовлі о. Петра Пастуха, сотрудника МДЦ «Зарваниця» о. Андрія Шалая та о. Олега Сковерського. Після Богослужіння Архиєпископ привітав новопоставленого ієрея, побажав йому бути добрим, ревним священнослужителем, справжнім батьком для своїх парафіян та завжди дбати про їхні душі.

На завершення зі словами подяки за духовну опіку та мудрі настанови до архиєпископа Василія звернувся нововисвячений ієрей, також о. Юрій подякував ректору Тернопільської семінарії о. Івану Римару, ректору Марійського духовного центру о. м. Володимиру Фірману, всім викладачам ТВДС, своїм батькам, рідним та друзям.

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