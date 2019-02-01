На Тернопільщині визначили кращих вчителів області. Список

27-28 січня 2019 року відбувся фінал ІІ туру (обласного) всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінаціях: «Географія», «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», «Вчитель інклюзивного класу» та «Французька мова».

У кожній номінації педагоги області брали участь у конкурсних випробуваннях:

на відбірковому етапі у номінаціях «Вчитель інклюзивного класу», «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», «Французька мова» – «Практична робота» (40 балів), «Тестування з фахової майстерності» (20 балів);

на відбірковому етапі у номінації «Географія» – «Методичний практикум» (40 балів), «Тестування з фахової майстерності» (20 балів);

на фінальному етапі у номінаціях «Вчитель інклюзивного класу», «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», «Французька мова» – «Методичний практикум» (40 балів), «Проект» (40 балів), «Урок» (60 балів);

у номінації «Географія» – «Практична робота» (40 балів), «Дослідження» (40 балів), «Урок» (60 балів).

За результатами теоретичного і практичного турів рішенням журі визнано переможців:

У номінації «Географія» Дрозд Катерина Сергіївна учитель географії Кременецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 У номінації «Основи здоров’я» Дяків Василь Григорович учитель навчального предмета «Основи здоров’я» Заліщицької державної гімназії У номінації «Французька мова» Сагайдак Катерина Олександрівна учитель французької мови, Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов У номінації «Вчитель інклюзивного класу» Домбровська Наталія Михайлівна учитель інклюзивного класу Тернопільського ліцею № 21 – спеціалізованої мистецької школи ім.І.Герети У номінації «Захист Вітчизни» Терлецький Віталій Михайлович учитель навчального предмета «Захист Вітчизни» навчально – виховного комплексу “Довжанківська загальноосвітня школа I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад” Тернопільської районної ради,

Лауретами конкурсу стали учителі:

У номінації «Географія» Агаркова Тетяна Сергіївна учитель географії Підволочиської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Горин Андрій Петрович учитель географії загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с.Дунів Заліщицького району Дудка Володимир Зіновійович учитель географії навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1-гімназія” м. Копичинці Гусятинського району Кантицька Людмила Леонтіївна учитель географії Гніздичненського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Збаразького району У номінації «Основи здоров’я» Безух Оксана Ярославівна учитель навчального предмета «Основи здоров’я» Биковецького навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Шумської міської ради Гладка Валерія Валеріївна учитель навчального предмета «Основи здоров’я» Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Михайленко Ярослав Володимирович учитель навчального предмета «Основи здоров’я» комунального закладу Настасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Тернопільської районної ради Шийка Олена Петрівна учитель навчального предмета «Основи здоров’я» Борщівського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія імені Романа Андріяшика У номінації «Французька мова» Грабовська Зоряна Ярославівна учитель французької мови Тернопільської Української гімназії ім. І Франка Цар Зоряна Василівна учитель французької мови, Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов Шевчук Олександр Григорович учитель французької мови Велико-загайцівського навчально– виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Шумської міської ради У номінації «Вчитель інклюзивного класу» Мисько Ольга Володимирівна учитель інклюзивного класу Шкроботівського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Шумської районної ради Савицька Надія Степанівна учитель інклюзивного класу опорного закладу Горинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кременецької районної ради Янчишин Оксана Петрівна учитель інклюзивного класу Цеценівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Шумського району У номінації «Захист Вітчизни» Дудник Віктор Валерійович учитель навчального предмета «Захист Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Тернопільської міської ради Пеляк Сергій Іванович учитель навчального предмета «Захист Вітчизни» Козівської державної української гімназії ім. В. Герети Пендзей Роман Євгенович учитель навчального предмета «Захист Вітчизни» Язловецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Бучацького району Тихоліз Василь Володимирович учитель навчального предмета «Захист Вітчизни» Млиновецького навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад” Зборівського району.

З вітальним словом до фіналістів звернулися голова Тернопільської обласної ради Овчарук Віктор Вікторович, начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Хома Ольга Зіновіївна; директор обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Петровський Олександр Миколайович, голова обласної організації профспілки працівників освіти і науки України Мокей Людмила Іванівна; член громадської ради облдержадміністрації Чорна Ірина Михайлівна.

Учасників конкурсу також привітали члени журі, які виконували обов’язки голови:

Вітенко Ігор Михайлович – заступник директора з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва Тернопільського ОКІППО, к. геогр. н., , голова журі у номінації «Географія».

Пермякова Ольга Григорівна – доцент кафедри романської філології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, кандидат педагогічних наук, голова журі у номінації «Французька мова».

Барна Любов Степанівна – доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, кандидат педагогічних наук, голова журі у номінації «Основи здоров’я».

Буняк Надія Андрониківна – завідувач кафедри Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, доктор психологічних наук, професор; голова журі у номінації «Вчитель інклюзивного класу».

Брославський Володимир Любомирович – начальник відділу у справах молоді, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, кандидат історичних наук, доцент, учасник АТО; голова журі у номінації «Захист Вітчизни».

Усім фіналістам вручено:

грамоти та подарунки управління освіти і науки ОДА; грошову премію і подяку від обласної організації профспілки працівників освіти і науки; фахові бібліотечки від видавництв «Підручники і посібники», «Астон», «Мандрівець».

Крім того переможці отримали ще й спеціальні почесні відзнаки від обласної організації профспілки працівників освіти і науки та управління освіти і науки ОДА.

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