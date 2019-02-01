На Тернопільщині визначили кращих вчителів області. Список
27-28 січня 2019 року відбувся фінал ІІ туру (обласного) всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінаціях: «Географія», «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», «Вчитель інклюзивного класу» та «Французька мова».
У кожній номінації педагоги області брали участь у конкурсних випробуваннях:
на відбірковому етапі у номінаціях «Вчитель інклюзивного класу», «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», «Французька мова» – «Практична робота» (40 балів), «Тестування з фахової майстерності» (20 балів);
на відбірковому етапі у номінації «Географія» – «Методичний практикум» (40 балів), «Тестування з фахової майстерності» (20 балів);
на фінальному етапі у номінаціях «Вчитель інклюзивного класу», «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», «Французька мова» – «Методичний практикум» (40 балів), «Проект» (40 балів), «Урок» (60 балів);
у номінації «Географія» – «Практична робота» (40 балів), «Дослідження» (40 балів), «Урок» (60 балів).
За результатами теоретичного і практичного турів рішенням журі визнано переможців:
|У номінації «Географія»
|Дрозд Катерина Сергіївна
|учитель географії Кременецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4
|У номінації «Основи здоров’я»
|Дяків Василь Григорович
|учитель навчального предмета «Основи здоров’я» Заліщицької державної гімназії
|У номінації «Французька мова»
|Сагайдак Катерина Олександрівна
|учитель французької мови, Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов
|У номінації «Вчитель інклюзивного класу»
|Домбровська Наталія Михайлівна
|учитель інклюзивного класу Тернопільського ліцею № 21 – спеціалізованої мистецької школи ім.І.Герети
|У номінації «Захист Вітчизни»
|Терлецький Віталій Михайлович
|учитель навчального предмета «Захист Вітчизни» навчально – виховного комплексу “Довжанківська загальноосвітня школа I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад” Тернопільської районної ради,
Лауретами конкурсу стали учителі:
|У номінації «Географія»
|Агаркова Тетяна Сергіївна
|учитель географії Підволочиської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
|Горин Андрій Петрович
|учитель географії загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с.Дунів Заліщицького району
|Дудка Володимир Зіновійович
|учитель географії навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1-гімназія” м. Копичинці Гусятинського району
|Кантицька Людмила Леонтіївна
|учитель географії Гніздичненського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Збаразького району
|У номінації «Основи здоров’я»
|Безух Оксана Ярославівна
|учитель навчального предмета «Основи здоров’я» Биковецького навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Шумської міської ради
|Гладка Валерія Валеріївна
|учитель навчального предмета «Основи здоров’я» Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11
|Михайленко Ярослав Володимирович
|учитель навчального предмета «Основи здоров’я» комунального закладу Настасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Тернопільської районної ради
|Шийка Олена Петрівна
|учитель навчального предмета «Основи здоров’я» Борщівського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія імені Романа Андріяшика
|У номінації «Французька мова»
|Грабовська Зоряна Ярославівна
|учитель французької мови Тернопільської Української гімназії ім. І Франка
|Цар Зоряна Василівна
|учитель французької мови, Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов
|Шевчук Олександр Григорович
|учитель французької мови Велико-загайцівського навчально– виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Шумської міської ради
|У номінації «Вчитель інклюзивного класу»
|Мисько Ольга Володимирівна
|учитель інклюзивного класу Шкроботівського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Шумської районної ради
|Савицька Надія Степанівна
|учитель інклюзивного класу опорного закладу Горинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кременецької районної ради
|Янчишин Оксана Петрівна
|учитель інклюзивного класу Цеценівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Шумського району
|У номінації «Захист Вітчизни»
|Дудник Віктор Валерійович
|учитель навчального предмета «Захист Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Тернопільської міської ради
|Пеляк Сергій Іванович
|учитель навчального предмета «Захист Вітчизни» Козівської державної української гімназії ім. В. Герети
|Пендзей Роман Євгенович
|учитель навчального предмета «Захист Вітчизни» Язловецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Бучацького району
|Тихоліз Василь Володимирович
|учитель навчального предмета «Захист Вітчизни» Млиновецького навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад” Зборівського району.
З вітальним словом до фіналістів звернулися голова Тернопільської обласної ради Овчарук Віктор Вікторович, начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Хома Ольга Зіновіївна; директор обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Петровський Олександр Миколайович, голова обласної організації профспілки працівників освіти і науки України Мокей Людмила Іванівна; член громадської ради облдержадміністрації Чорна Ірина Михайлівна.
Учасників конкурсу також привітали члени журі, які виконували обов’язки голови:
Вітенко Ігор Михайлович – заступник директора з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва Тернопільського ОКІППО, к. геогр. н., , голова журі у номінації «Географія».
Пермякова Ольга Григорівна – доцент кафедри романської філології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, кандидат педагогічних наук, голова журі у номінації «Французька мова».
Барна Любов Степанівна – доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, кандидат педагогічних наук, голова журі у номінації «Основи здоров’я».
Буняк Надія Андрониківна – завідувач кафедри Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, доктор психологічних наук, професор; голова журі у номінації «Вчитель інклюзивного класу».
Брославський Володимир Любомирович – начальник відділу у справах молоді, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, кандидат історичних наук, доцент, учасник АТО; голова журі у номінації «Захист Вітчизни».
Усім фіналістам вручено:
- грамоти та подарунки управління освіти і науки ОДА;
- грошову премію і подяку від обласної організації профспілки працівників освіти і науки;
- фахові бібліотечки від видавництв «Підручники і посібники», «Астон», «Мандрівець».
Крім того переможці отримали ще й спеціальні почесні відзнаки від обласної організації профспілки працівників освіти і науки та управління освіти і науки ОДА.