Після ревізій тернопільських аудиторів у держустановах правоохоронці розпочали 16 розслідувань

Протягом 2018 року фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області забезпечили відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму понад 26,7 млн грн. Зокрема, відшкодовано 19,1 млн грн незаконних, нецільових витрат та недостач; понад 7,7 млн грн надійшло до бюджетів різних рівнів, бюджетних установ та організацій.

За вчинені фінансові порушення 135 посадових осіб перевірених об’єктів притягнуто до адміністративної відповідальності. До установ, які допустили порушення бюджетного законодавства, застосовано 29 заходів впливу.

За переданими матеріалами заходів державного фінансового контролю правоохоронні органи розпочали 16 досудових розслідувань та вручили 10 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Керівники місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій за підсумками контрольних заходів прийняли 64 управлінських рішення та виконали 53 пропозиції за результатами державних фінансових аудитів, 30 посадових осіб притягнули до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

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