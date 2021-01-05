У Зборівському районі оштрафували злісного порушника

Факти самовільного видалення рідких побутових і виробничих відходів м’ясопереробного та забійного цеху виявлено на території с.Озерна Зборівського району 23 грудня 2020 року інспекторами Державної екологічної інспекції у Тернопільській області під час проведення заходів щодо профілактики, запобігання, припинення, виявлення і документування фактів порушення вимог природоохоронного законодавства. Згадані відходи було видалено у недозволеному місці на землях господарського двору колишнього колгоспу.

Крім того інспекторами було виявлено і факти самовільного видалення твердих виробничих відходів тваринного походження м’ясопереробного та забійного цеху на стихійне сміттєзвалище обабіч дороги у напрямку с.Покропивна.

За даними фактами до адміністративної відповідальності за ст.82 КУпАП на максимальну суму штрафу (1360 грн.) притягнуто місцевого мешканця, який, до слова, вже вчиняв аналогічні порушення і був притягнутий до адміністративної відповідальності цього ж місяця.

Зважаючи на те, що факти видалення відходів м’ясопереробного цеху у недозволених місцях на території с.Озерна Зборівського району є частими, Озернянському сільському голові Інспекцією надіслано пропозицію щодо усунення причин та умов, що сприяли вчиненню виявлених адміністративних порушень, а також вжиття заходів з ліквідації несанкціонованого сміттєзвалища та місця видалення рідких виробничих відходів.