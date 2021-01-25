На Тернопільщині взялися за будинки для літніх людей

На Тернопільщині не можна допустити повторення трагічних подій, які трапилися у Харкові. Тому в області перевірять законність функціонування усіх будинків для літніх людей, а також умови їх проживання.

Відтак, згідно з законом України «Про соціальні послуги», діяльність таких закладів повинна здійснюватися:

– суб’єкт господарювання є надавачем соціальних послуг у разі включення його до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

– надавачі соціальних послуг мають відповідати Критеріям діяльності надавачів соціальних послуг (постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 185), у тому числі відповідати протипожежним вимогам.

Додамо, що 21 січня 2021 року у місті Харкові у приватній будівлі, переобладнаній під будинок для людей похилого віку, сталася пожежа. За попередньою інформацією, у приватному будинку проживали 33 особи похилого віку, 15 осіб загинуло, 11 надається медична допомога, інші розшукуються.