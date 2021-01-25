У Тернополі чоловік гуляв вулицею з прив’язаною до долоні скляною “гранатою”

Про чоловіка з примотаною скотчем до долоні “гранатою” на лінію “102″ повідомили перехожі. Люди сказали, що невідомий знаходиться на зупинці громадського транспорту в Тернополі, неподалік лікарні №2 і поводиться агресивно.

Першими на місце події прибули працівники управління поліції охорони. Вони ізолювали порушника від людей і очікували на приїзд слідчо-оперативної групи та вибухотехніків.

У ході перевірки з’ясувалося, що підозрюваний – житель обласного центру, 1988 року народження. Він перебуває на обліку в психоневрологічній лікарні. Два дні тому чоловіка виписали з медзакладу.

За словами начальника вибухотехнічного відділу ГУНП в Тернопільській області Ігоря Васьківа, після обстеження стало відомо, що до руки підозрюваного була прив’язана не граната, а скляний флакон від парфумів.

Правоохоронці викликали на місце події бригаду швидкої і чоловіка госпіталізували. За попередніми даними – він неосудний. Триває перевірка.