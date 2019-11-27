На Тернопільщині зафіксували фальсифікацію молокопродуктів, які постачають у школи та садки

Спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області при проведенні планових/позапланових заходів державного нагляду (контролю) у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах області проводиться відбір харчових продуктів (масло, сир, сметана) для вивчення ситуації щодо фальсифікації молочних продуктів.

Станом на 27.11.2019 року Тернопільською регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби України у частині досліджених проб виявлено невідповідності.

Так, за жирнокислотним складом не відповідає жирнокислотному складу молочного жиру продукція наступних виробників:

– масло солодковершкове селянське 73% “Багатий хутір”, ТОВ “Брусилівський маслозавод” (смт. Брусилів, Житомирська область);

– масло вершкове селянське 73,5% “Добро”, ПП “Теребовлянський молокозавод” (м. Теребовля, Тернопільська область);

– сметана 21% жиру “Добро”, ПП “Теребовлянський молокозавод” (м. Теребовля, Тернопільська область);

– масло солодковершкове селянське 72,5%, ТОВ “Бімол” (м. Березне, Рівненська область);

– масло вершкове, ТОВ “Івано-Франківський міськмолокозавод”;

– сметана 21%, ТОВ “Івано-Франківський міськмолокозавод”.

Державними ветеринарними інспекторами Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області вживаються заходи щодо недопущення подальшої реалізації фальсифікованої продукції та притягнення до відповідальності причетних осіб.

Довідково: для виробництва вершкового масла не дозволено застосовувати будь-які жири та вершки, окрім тих, що отримані з коров’ячого молока та продуктів його перероблення, тому продукція, яка складається з молочно-рослинного жиру є спредом або жировою сумішшю.