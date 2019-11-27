У Бережанах затримали п’яного шумахера зі Збаражчини

Бережанські поліцейські зупинили водія, вміст алкоголю в крові якого перевищував норму.

За водіння у нетверезому стані відповідатиме перед Законом мешканець Збаразького району. 29-річного кермувальника поліцейські затримали в райцентрі Бережани.

Повідомлення на лінію «102» надійшло 26 листопада близько 18 години від одного з місцевих мешканців. Чоловік розповів, що на вулиці Франка водій іномарки поводиться неадекватно та може спричинити аварійну ситуацію.

Поліцейські виїхали на місце події, де виявили автомобіль «Мерседес». Водій транспортного засобу закрився в салоні, не реагував на прохання поліцейських відчинити транспорт, намагався втекти однак не міг зрушити з місця. Зрештою він вийшов з авто, показав документи та погодився пройти перевірку на вміст алкоголю в крові. Результат – 2,19 проміле.

На керманича правоохоронці склали протокол згідно статті 130 Кодексу країни про адміністративні правопорушення та забрали водійське посвідчення. Порушник очікуватиме рішення суду.

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