У Монастириському районі і Кременці за минулу добу злодії зняли три акумулятори з вантажівки

Три випадки крадіжок акумуляторних батарей з автомобілів задокументували за минулу добу правоохоронці області. У Монастириському районі злодії зняли два акумулятори з вантажівки, а у Кременці без батареї залишили «Жигулі».

Із заявою про крадіжку автообладнання до співробітників Монастириського відділення поліції звернувся житель села Ковалівка. Чоловік повідомив, що з його вантажівки поцупили два акумулятори. Збитки заявник оцінив у 10 тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, автомобіль потерпілого знаходився на вулиці поблизу його будинку. Чоловік не користувався машиною декілька днів, тому не одразу виявив зникнення майна.

Без акумулятора злодії залишили автівку «ВАЗ-2101» жителя Кременця. Чоловік на ніч припаркував свій транспортний засіб в дворі будинку, а вже зранку виявив, що зникла батарея.

За даними фактами поліцейські розпочали кримінальні провадження та розшукують злодіїв.

Аби вберегти свої транспортні засоби від крадіжок, правоохоронці радять не залишати їх без нагляду на тривалий час. Обладнайте свою автівку надійними сигналізаційними системами. Намагайтеся паркуватися на стоянках з охороною, а в нічний час ставте автомобіль в гараж.

Відділ комунікації поліції

Тернопільської області

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