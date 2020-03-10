На Тернопільщині зафіксували підозру на коронавірус
За даними моніторингу інфекційної захворюваності, проведеного фахівцями Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України», в області 06 березня 2020 року за первинними терміновими повідомленнями зареєстровано 36 випадків інфекційних захворювань, з них:
– Гастроентероколіти – 1 випадок;
– Вітряна віспа – 17 випадків;
– Скарлатина – 1 випадок;
– Кашлюк – 3 випадки;
– Туберкульоз – 1 випадок;
– Хронічний вірусний гепатит «С»– 1 випадок;
– Покуси – 6 випадків;
– Аскаридоз – 3 випадки;
– Хвороба Лайма – 1 випадок;
– Лямбліоз – 1 випадок;
– Підозра на коронавірусну інфекцію – 1 випадок.