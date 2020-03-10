На Тернопільщині зафіксували підозру на коронавірус

За даними моніторингу інфекційної захворюваності, проведеного фахівцями Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України», в області 06 березня 2020 року за первинними терміновими повідомленнями зареєстровано 36 випадків інфекційних захворювань, з них:

– Гастроентероколіти – 1 випадок;

– Вітряна віспа – 17 випадків;

– Скарлатина – 1 випадок;

– Кашлюк – 3 випадки;

– Туберкульоз – 1 випадок;

– Хронічний вірусний гепатит «С»– 1 випадок;

– Покуси – 6 випадків;

– Аскаридоз – 3 випадки;

– Хвороба Лайма – 1 випадок;

– Лямбліоз – 1 випадок;

– Підозра на коронавірусну інфекцію – 1 випадок.

ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”