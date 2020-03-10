11:12 | 10.03.2020
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині зафіксували підозру на коронавірус

Irena 2 Views Прокоментуй!

За даними моніторингу інфекційної захворюваності, проведеного фахівцями Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України», в області 06 березня 2020 року за первинними терміновими повідомленнями зареєстровано 36 випадків інфекційних захворювань, з них:

– Гастроентероколіти – 1 випадок;
– Вітряна віспа – 17 випадків;
– Скарлатина – 1 випадок;
– Кашлюк – 3 випадки;
– Туберкульоз – 1 випадок;
– Хронічний вірусний гепатит «С»– 1 випадок;
– Покуси – 6 випадків;
– Аскаридоз – 3 випадки;
– Хвороба Лайма – 1 випадок;
– Лямбліоз – 1 випадок;
– Підозра на коронавірусну інфекцію – 1 випадок.

ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”

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