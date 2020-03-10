На Тернопільщині чоловік загинув після падіння з дерева

Трагедія сталась 7 березня в с. Чернихівці Збаразького району. Близько 13.00 годин, місцевий 50-річний чоловік впав з дерева під час його обрізки. Його, з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та перелом кісток тазу», госпіталізували в Збаразьку районну лікарню. Враховуючи важкість отриманих травм, чоловіка перевели до Тернопільської обласної лікарні. На жаль, близько 21.30 годин, чоловік помер.

За інформацією поліції, житель села Петриків Тернопільського району допомагав обрізувати гілки дерев на церковному подвір’ї одного з храмів на території Збаразького району. Чоловік з власної необережності впав майже з восьмиметрової висоти.