Шахрай-перевізник заволодів грішми тернополянки

Майже 7000 гривень привласнила невідома особа в мешканки обласного центру. Аферист мав доправити заявницю в сусідню область. Обіцяного він не зробив, натомість привласнив грошові кошти.

Потерпіла розповіла, що знайшла на одному із сайтів оголошення про перевезення. Тернополянка зателефонувала до автора допису й обумовила ціну поїздки. Аферист сказав, що обов’язковою умовою є передоплата. Жінка мала переказати 440 гривень, однак переказала більшу суму. Тоді вона зателефонувала до перевізника й попросила повернути різницю. Аферист погодився й сказав, що для цього їй необхідно здійснити певні дії в її мобільному додатку. Так, за підказками пройдисвіта, тернополянка перерахувала на його рахунок ще гроші – 6947 гривень. Після цього перевізник вимкнув телефон, а жінка звернулася за допомогою до правоохоронців.

Відомості про подію працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Зазвичай посилання на фішингові ресурси надходить електронною поштою або у месенджерах. Такі ресурси можуть повністю копіювати дизайн інтернет-магазинів, банків, платформ оголошень, сервісів обміну валют, служб доставки тощо. За посиланням необхідно вказати дані банківської картки (номер та термін дії картки, PIN та СVV-код), а також конфіденційні дані будь-то дата народження, дівоче прізвище матері, логіни та паролі від різних ресурсів тощо.

Аби не потрапити на гачок аферистів, поліція рекомендує громадянам:

– не переходити за сумнівними посиланнями, надісланими сторонніми;

– уважно перевіряти URL-адресу, адже один зайвий символ на адресній панелі може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт;

– нікому не повідомляти дані карти, паролі та інші дані, що можуть використовуватися для підтвердження платежів.