На Тернопільщині засудили працівника суду, який вчинив смертельну аварію

Присяжного суду, який вчинив смертельну аварію у стані алкогольного сп’яніння, засудили до 4 років позбавлення волі.

Шумський районний суд погодився із позицією прокурора щодо винуватості присяжного Кременецького районного суду за ч. 2 ст. 286 КК України й призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 2 роки.

Процесуальне керівництво і публічне обвинувачення в суді у кримінальному провадженні забезпечено Тернопільською обласною прокуратурою, розслідування здійснювалось слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Львові.

У судовому засіданні доведено, що 12 лютого 2020 року водій автомобіля “Мерседес”, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, скоїв наїзд на подружжя, що йшло у попутному з автомобілем напрямку по вул. Шевченка у с. Великі Млинівці Кременецького району.

Внаслідок наїзду потерпілий помер на місці пригоди, а потерпіла отримала травми, кваліфіковані як тілесні ушкодження середньої тяжкості.Вирок ще не набрав законної сили, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.