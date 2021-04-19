Е-декларації: стало відомо, що задекларував мер Копичинців

Міський голова Копичинців Богдан Вікторович Келічавий мешкає у житловому будинку площею 212,6 квадратних метрів. Щоправда весь він йому не належить, а лише 25 відсотків. Про це міський голова повідомив у своїй декларації про доходи і майновий стан за 2020 рік.

Одноособово у власності мер має тільки автомобіль «Рено Меган» 2015 року випуску, який він придбав у 2019-му за 400 тисяч гривень.

Минулоріч Богдан Вікторович у міській раді заробив всього 13 тис. 143 грн., але це й не дивно, адже тільки наприкінці року обійняв посаду голови. Основна стаття доходу в 2020 році в ньому була в Державному підприємстві «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв». Там його зарплата становила 430 тис. 777 грн. Це ж ДП повернуло Келічавому 28 тис. 805 грн. за надмірно витрачені кошти на відрядження. Також пан Богдан минулоріч отримав дві суми так званого додаткового блага – 7 тис. 917 грн. від ДП «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» і скромних 387 грн. від акціонерного товариства «Універсал банк». Та все ж не Богдан Вікторович є головним наповнювачем сімейного бюджету своєї сім’ї. У 2020 році його дружина Марія Тузик займаючись підприємницькою діяльністю отримала дохід у сумі 1 млн. 014 тис. 800 грн.

Один з наймолодших мерів Тернопільщини у свої 29 років дбає, щоби у старості у нього була достойна пенсія. Тому робить пенсійні внески у межах недержавного пенсійного забезпечення. У 2020 році вони у нього склали 28 тис. 213 грн. Також чоловік вніс 10 тис. 437 грн. страхових виплат у страхову компанію «Уніка».

Жодних серйозних заощаджень, які б мали декларуватися, чи то в фінустановах, чи то в готівці, ні в Богдана Келічавого, ні в його дружини Марії немає.