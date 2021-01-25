На Тернопільщині затримали чоловіка, який вимагав пів мільйона грн. за “ліцензію” на відкриття АЗС
Поліцейські затримали чоловіка, який вимагав майже пів мільйона гривень за нібито ліцензію на відкриття АЗС
62-річний уродженець Тернопільщини вимагав у громадянина 460 тисяч гривень. За таку суму чоловік обіцяв посприяти в отриманні ліцензії на відкриття автозаправочної станції.
21 січня поліцейські затримали зловмисника, коли йому передали другу частину загальної суми – 300 тисяч гривень. Відомо, що раніше він отримав 100 тисяч гривень авансового платежу – цей факт правоохоронці також задокументували.
Також встановлено, що до злочинної діяльності затриманий залучив свого 34-річного сина – експрацівника правоохоронного органу – який разом зі зловмисником прибув до столиці для отримання коштів.
Наразі досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.