На Тернопільщині затримали чоловіка, який вимагав пів мільйона грн. за “ліцензію” на відкриття АЗС

Поліцейські затримали чоловіка, який вимагав майже пів мільйона гривень за нібито ліцензію на відкриття АЗС

62-річний уродженець Тернопільщини вимагав у громадянина 460 тисяч гривень. За таку суму чоловік обіцяв посприяти в отриманні ліцензії на відкриття автозаправочної станції.

21 січня поліцейські затримали зловмисника, коли йому передали другу частину загальної суми – 300 тисяч гривень. Відомо, що раніше він отримав 100 тисяч гривень авансового платежу – цей факт правоохоронці також задокументували.

Також встановлено, що до злочинної діяльності затриманий залучив свого 34-річного сина – експрацівника правоохоронного органу – який разом зі зловмисником прибув до столиці для отримання коштів.

Наразі досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.