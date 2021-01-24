Владика Тихон подарував голові облради Михайлу Головку копію Пересопницького Євангелія (фото)

Четверте пленарне засідання першої сесії Тернопільської обласної ради вчора, 21 січня, розпочалося із благословення священників.

Архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон вручив голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку копію Пересопницького Євангелія, окропив присутніх свяченою водою та побажав обранцям працювати у мирі на благо людей.

– Пам’ятайте, що ми всі тут – гості. Щоб через 5 років люди не переходили від вас на іншу сторону тротуару, зараз приймайте правильні благословенні рішення. Я бажаю всім, перш за все, міцного козацького здоров’я, довгих літ. Засівайте зерна любові, бо зла й так вистачає у цьому тимчасовому грішному світі. Дарую обласній владі, голові, перш за все, це Євангеліє. Рекомендую поставити його за скло, аби кожна фракція, яка приходить з добрими чи поганими помислами, присягала, що говорять правду, а десятину нехай несуть на Руську,22. Пам’ятайте, що треба допомагати ближнім, сиротам, інтернатам, усім нужденним. Я дарую Вам це Пересопницьке Євангеліє, щоб ви, молодий за віком але зрілий політик, ще багато-багато літ мали надію, що колись станете за трибуну, аби присягнути народу України, – зазначив владика Тихон.

Михайло Головко запевнив, що Тернопільська обласна рада працюватиме на благо Тернопільщини й всієї України.

– Дякую! Це велика честь для мене та всього депутатського корпусу. Це буде нас стимулювати служити Господу і Україні, дотримуватися тез та ідеалів, з якими ми йшли до своїх виборців, відстоювати інтереси українців, – наголосив Михайло Головко.