На Тернопільщині затримали людей, які розкрадали пальне з локомотивного депо

Викрили 6 осіб, які розкрадали паливо із локомотивного депо на Тернопільщині.

За версією слідства, до складу злочинної групи з 6 осіб входили двоє місцевих жителів, а також начальник локомотивного депо та троє машиністів, які мали доступ до місць накопичення і зберігання палива.

Зазначені особи, перебуваючи у змові й використовуючи спеціально обладнаний автомобільний транспорт та засоби мобільної комунікації, організували викрадення великих обсягів палива безпосередньо із паливних баків локомотивів з метою подальшої реалізації на «тіньовому» ринку.

За попередніми даними, зловмисники викрадали за місяць близько 2 т палива. Крім того, вони торгували підробленим алкоголем.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили 2700 л дизельного палива, 140 л спирту, 130 пляшок підробленої горілки відомих марок українського виробництва, а також записи чорнової бухгалтерії.

Вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру та обрання їм запобіжних заходів. Триває розслідування, що здійснюють слідчі поліції.

Викриття протиправних дій здійснювалось за участі підрозділу «КОРД», працівників УКР та оперативних служб ГУНП в Тернопільській області, ВСП «Івано-Франківський загін воєнізованої охорони» регіональної філії «Львівська залізниця».

За вчинене фігурантам загрожує до 6 років позбавлення волі.

Джерело: пресслужба Тернопільської обласної прокуратури





