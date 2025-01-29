20:58 | 29.01.2025
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Неповнолітні засуджені допомагатимуть місту: що вирішили у Тернополі

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На засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради затвердили перелік об’єктів та види громадських робіт, які виконуватимуть неповнолітні, засуджені до такого виду покарання, повідомляють у міській раді.

Відповідно до рішення, молодь працюватиме на наступних локаціях міста:
Комунальне підприємство «Об’єднання парків культури і відпочинку Тернополя» – допомога у благоустрої територій: прибирання пішохідних доріжок, озеленення, догляд за дитячими майданчиками та квітниками. Також неповнолітні зможуть долучатися до підготовки культурних заходів.
Бібліотеки-філії №4, 5, 8 – допомога у відновленні книжкового фонду: підклеювання сторінок, ремонт пошкоджених обкладинок, впорядкування книжкових стелажів.

При розподілі робіт враховуватимуть інтереси та можливості неповнолітніх, аби праця була не лише корисною для міста, а й сприяла їхньому розвитку.

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