На Тернопільщині збирають кошти для постраждалого у ДТП хлопця

Допомоги небайдужих потребує Сергій Пелих із села Швейків.

Хлопець потрапив у ДТП 3-го січня на Монастирищині. Авто, у якому перебував юнак, перекинулося на автодорозі поблизу Горішньої Слобідки, пишуть Тернополяни.

Нагадаємо, що водій ВАЗ-2106 не впорався з керуванням та злетів у кювет. На момент ДТП в салоні перебувало троє пасажирів. Усіх їх разом із кермувальником з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доправили до лікарні.

За словами місцевої активістки Світлани Безділь, один з постраждалих – Сергій Пелих – досі перебуває у важкому стані. Рідні просять допомогти зібрати кошти на його лікування.

“Сергій лежить у важкому стані в Тернопільській обласній лікарні у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії.

Рідні, родина та близькі Сергія виснажені не лише морально та фізично, а й матеріально. Вони вже не знають де брати кошти на лікування і просять допомоги усіх небайдужих! Картка Приватбанку на батька хлопця 4149 4390 4035 2068, Пелих Василь Михайлович”, – написала у Facebook жінка.