У Тернополі бустерну дозу від COVID-19 можна отримати у трьох центрах вакцинації населення
З 6 січня в Україні розпочалася вакцинальна кампанія бустерною дозою для всіх вакцинованих осіб віком від 18 років. Наразі, у Тернополі отримати додаткове щеплення можна у трьох центрах вакцинації населення.
Бустерну дозу можна вводити у термін від 6 до 9 місяців, після завершення первинного курсу вакцинації незалежно від того, якою вакциною щепилася людина. Перевага надається м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech
У Міністерстві охорони здоров’я повідомляють, що ведення бустерної дози вакцини проти COVID-19 вже продемонструвало свою безпечність-вона посилює імунну відповідь та ефективність проти різних актуальних варіантів коронавірусу SARS-CoV-2. Введення бустерної дози наближає ефективність вакцин до 90% у попередженні госпіталізації внаслідок захворювання на COVID-19.
Пройти ревакцинацію у Тернополі можна за адресами:
Центр вакцинації населення
Час прийому, год.
Вакцина
Телефон для довідок
Центр дозвілля і молодіжних ініціатив ім.Довженка, просп.Злуки, 45
09:00 – 20:00
Пн. – Нд.
Pfizer-BioNTech
+380678811066
ТЦ «Епіцентр», вул. Поліська, 7
09:00 – 20:00
Пн. – Нд.
Pfizer-BioNTech
+380678811066
ТРЦ «Подоляни», вул. Текстильна, 28
09:00 – 20:00
Пн. – Нд.
Pfizer-BioNTech
Moderna
+380678811066
Додамо, після бустерної дози новий згенерований COVID-сертифікат буде чинним 270 днів, від дати останнього щеплення.
Звертаємося до мешканців Тернопільської громади, при перших ознаках нездужання телефонуйте до сімейного лікаря та в жодному разі не займайтеся самолікування.
Дотримуйтесь правил самоізоляції, з метою недопущення поширення вірусу COVID-19.