14:00 | 26.01.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі бустерну дозу від COVID-19 можна отримати у трьох центрах вакцинації населення

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

З 6 січня в Україні розпочалася вакцинальна кампанія бустерною дозою для всіх вакцинованих осіб віком від 18 років. Наразі, у Тернополі отримати додаткове щеплення можна у трьох центрах вакцинації населення.

Бустерну дозу можна вводити у термін від 6 до 9 місяців, після  завершення первинного курсу вакцинації незалежно від того, якою вакциною щепилася людина. Перевага надається м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech

У Міністерстві охорони здоров’я повідомляють, що ведення бустерної дози вакцини проти COVID-19 вже продемонструвало свою безпечність-вона посилює імунну відповідь та ефективність проти різних актуальних варіантів коронавірусу SARS-CoV-2. Введення бустерної дози наближає ефективність вакцин до 90% у попередженні госпіталізації внаслідок захворювання на COVID-19.

Пройти ревакцинацію у Тернополі можна за адресами:

Центр вакцинації населення

Час прийому, год.

Вакцина

Телефон для довідок

Центр дозвілля і молодіжних ініціатив ім.Довженка, просп.Злуки, 45

09:00 – 20:00

Пн. – Нд.

Pfizer-BioNTech

+380678811066

ТЦ «Епіцентр», вул. Поліська, 7

09:00 – 20:00

Пн. – Нд.

Pfizer-BioNTech

+380678811066

ТРЦ «Подоляни», вул. Текстильна, 28

09:00 – 20:00

Пн. – Нд.

Pfizer-BioNTech

Moderna

+380678811066

Додамо, після бустерної дози новий згенерований COVID-сертифікат буде чинним 270 днів, від дати останнього щеплення.

Звертаємося до мешканців Тернопільської громади, при перших ознаках нездужання телефонуйте до сімейного лікаря та в жодному разі не займайтеся самолікування.

Дотримуйтесь правил самоізоляції, з метою недопущення поширення вірусу COVID-19.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *