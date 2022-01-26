У Тернополі бустерну дозу від COVID-19 можна отримати у трьох центрах вакцинації населення

З 6 січня в Україні розпочалася вакцинальна кампанія бустерною дозою для всіх вакцинованих осіб віком від 18 років. Наразі, у Тернополі отримати додаткове щеплення можна у трьох центрах вакцинації населення.

Бустерну дозу можна вводити у термін від 6 до 9 місяців, після завершення первинного курсу вакцинації незалежно від того, якою вакциною щепилася людина. Перевага надається м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech

У Міністерстві охорони здоров’я повідомляють, що ведення бустерної дози вакцини проти COVID-19 вже продемонструвало свою безпечність-вона посилює імунну відповідь та ефективність проти різних актуальних варіантів коронавірусу SARS-CoV-2. Введення бустерної дози наближає ефективність вакцин до 90% у попередженні госпіталізації внаслідок захворювання на COVID-19.

Пройти ревакцинацію у Тернополі можна за адресами:

Центр вакцинації населення Час прийому, год. Вакцина Телефон для довідок Центр дозвілля і молодіжних ініціатив ім.Довженка, просп.Злуки, 45 09:00 – 20:00 Пн. – Нд. Pfizer-BioNTech +380678811066 ТЦ «Епіцентр», вул. Поліська, 7 09:00 – 20:00 Пн. – Нд. Pfizer-BioNTech +380678811066 ТРЦ «Подоляни», вул. Текстильна, 28 09:00 – 20:00 Пн. – Нд. Pfizer-BioNTech Moderna +380678811066

Додамо, після бустерної дози новий згенерований COVID-сертифікат буде чинним 270 днів, від дати останнього щеплення.

Звертаємося до мешканців Тернопільської громади, при перших ознаках нездужання телефонуйте до сімейного лікаря та в жодному разі не займайтеся самолікування.

Дотримуйтесь правил самоізоляції, з метою недопущення поширення вірусу COVID-19.