На Тернопільщині знайшли гранати

Дві ручних осколкових гранати Ф-1, предмет схожий на корпус гранати РГД-5 та запали до них, а також запали до УЗРГМ-2 виявили правоохоронці Тернопільщини.

На “гарячу” телефонну лінію Управління СБУ зателефонував невідомий і повідомив про сховок. Чоловік сказав, що під бетонною плитою знаку “Збаразький район”, неподалік села Лозова Тернопільського району, він заховав тканинний мішечок із небезпечними предметами.

На місце одразу виїхали співробітники спецслужби, вибухотехніки та кінологи. При огляді території вони знайшли вибухонебезпечні предмети.

За словами Ігоря Іваськіва, начальника вибухотехнічного відділу ГУНП, арсенал зброї знаходився неподалік автомобільної дороги міжнародного значення Доманове-Порубне, на межі Збаразького та Тернопільського районів.

Вилучені предмети направили на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 частина 1 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Управління СБУ в Тернопільській області дякує жителям області за пильність та нагадує, що громадяни, котрі володіють інформацією про підготовку або вчинення злочинів можуть повідомляти на цілодобовий телефон довіри УСБУ (0352) 52-90-00 або (067) 352-31-00.