На Тернопільщині оштрафували алкогольну компанію

Суди усіх інстанцій підтвердили законність позиції прокуратури Бучацького району щодо стягнення з підприємства «Галіція Дистилері» в дохід Державного бюджету України коштів зі сплати орендної плати за користування цілісним майновим комплексом підрозділу Бучацького мальтозного заводу.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду підприємству «Галіція Дистилері» розстрочено виконання рішення суду про стягнення боргу, шляхом щомісячного перерахування грошових коштів по 170 727 грн.

На сьогодні, рішення суду виконано у повному обсязі, в дохід Державного бюджету стягнуто понад 1 млн грн.