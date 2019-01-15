На тернопільські вулиці вийшли інспектори з паркування та розпочали свою роботу

З 9 січня 2019р. на вулиці міста Тернополя вийшли інспектори з паркування та розпочали свою роботу. Однак, на жодного водія-порушника постанов про адміністративні правопорушення щодо порушень правил дорожнього руху не виписали. Поки що вони розпочинають роботу з профілактичних повідомлень для водіїв, та щойно отримають доступ до бази даних реєстрації автомобілів, одразу виписуватимуть постанови. Так з 09 по 11 січня інспекторами з паркування надано водіям-порушникам близько 70 інформаційних повідомлень та проведено профілактичні бесіди щодо недопущення порушень п.15.9 та п.17.1 Правил дорожнього руху України на вулицях Мазепи, Живова( поблизу ТЦ «Новус»), Оболоня, Білогірська, Острозького, І.Франка, Шептицького, Січових Стрільців.

Хочемо нагадати, відповідно до ЗУ « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів» , який набув чинності 27 вересня 2018р. , при управлінні муніципальної інспекції створено сектор контролю за паркуванням транспортних засобів , інспектори з паркування якого мають право приймати рішення про призначення штрафу за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, здійснювати евакуацію автомобілів порушників, а також притягнути до адміністративної відповідальності за несплату вартості стоянки на платних паркінгах.

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