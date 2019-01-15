У Тернополі горить недобудована обласна бібліотека

Кілька хвилин тому зайнялося в приміщенні недобудованої обласної бібліотеки. Про це редакцію ОВОДу повідомляють тернополяни. Люди кажуть, що горить в середині будівлі. Наразі, що саме зайнялося – невідомо. Також на місце події викликали рятувальників, поліцію та медиків, – пише Овід.

Недобудова обласної бібліотеки розташована в центрі Тернополя. Поруч з приміщенням знаходяться торгові центри, квітковий ринок та обласний краєзнавчий музей.

Пожежу на даний момент ліквідували, у приміщенні недобудованої обласної бібліотеки загорілося сміття на площі 4 кв. м, – повідомляє речниця управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Ірина Крупа.