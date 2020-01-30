На території музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини з’явиться монумент Святої Покрови

Ініціатором спорудження пам’ятника виступив Благодійний фонд «Літопис УПА» імені В. Макара.

Облаштування території та закладання фундаменту буде здійснено за кошти місцевого бюджету – таких домовленостей досягнули сьогодні під час зустрічі представники видавництва «Літопис УПА» та керівники краю: голова обласної ради Віктор Овчарук і його перший заступник Василь Деревляний.

– Поглиблення національно-патріотичного виховання стало одним із наших пріоритетних завдань. Впевнений, що спорудження пам’ятника Святої Покрови на території музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини тільки сприятиме цьому, – каже Віктор Овчарук.

Очільник краю подякував гостям за проявлену ініціативу та пообіцяв підтримку обласної ради у належному облаштуванні території музею для розміщення монумента.