На 96 році життя відійшла у вічність зв`язкова ОУН-УПА, політв`язень Марія Хамчук з Тернопільщини

У середу, 29 січня, на 96 році життя відійшла у вічність зв`язкова ОУН-УПА, політв`язень, свободолюбива, патріотична жінка, чортків’янка Марія Михайлівна Хамчук.

Пані Марія вісімнадцять років відбувала покарання на Колимі і ніколи не пожалкувала за це, адже там їй довелося перебувати за любов до України.

За роки заслання на її тілі назавжди збереглися шрами від знущань, на серці – незагоєні рани від втрати матері, сестри, друзів. Нею по праву можуть пишатися діти, онуки, правнуки та вся громада Чорткова.

У грудні 2018 року Марія Хамчук була нагороджена грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом».