Прокуратура добилася, щоб ухилянт з Тернопільщини сів за грати

За апеляційною скаргою прокуратури скасовано виправдувальний вирок «ухилянту» й призначено покарання – 3 роки позбавлення волі

За результатом розгляду апеляційної скарги прокурора Тернопільським апеляційним судом скасовано виправдувальний вирок Кременецького районного суду щодо військовозобов’язаного з Кременця за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (ст. 336 КК України).

Прокурор довів у апеляційному суді, що мешканець районного центру перебував на обліку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки як військовозобов’язаний.

Після оголошення та проведення мобілізації у зв’язку з військовою агресією проти України обвинувачений пройшов медичний огляд та був визнаний військово-лікарською комісією придатним до проходження військової служби.

Отримавши повістку для відправлення у складі команди до навчального центру для проходження військової служби у Збройних Силах України за призовом під час мобілізації, він не прибув до Кременецького РТКЦ та СП у визначений у повістці день та час.

Свою неявку обвинувачений намагався виправдати у суді релігійними переконаннями, які не дозволяють йому брати до рук зброю.

Вироком апеляційного суду Тернопільської області його визнано винним у вчиненні злочину за ст. 366 КК України й засуджено до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду набрав законної сили.