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Новини Тернополя 

На трасі у Тернопільському районі впіймали чоловіка, хворого на ковід, який втік із лікарні

Irena 0 Views Прокоментуй!

30 вересня о 12.12 бригада швидкої виїжджала на трасу біля с. Довжанка, до 58-річного пацієнта.

Чоловік, хворий на ковід, втік із лікувального закладу. Пацієнта розшукала поліція та викликала швидку допомогу, щоб убезпечити інших людей від зараження ковідом. Бригада швидкої, після наданої медичної допомоги, доставила хворого у Підволочиську райлікарню.

М. ДЖУС, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини

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