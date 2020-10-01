Лікарка спрогнозувала, яким буде грип в Україні в умовах коронавірусу

Грип у цьому епідеміологічному сезоні у зв’язку з карантинними заходами, запровадженими через коронавірус, імовірно, буде поширюватися повільніше. Також одночасно інфікуватися кількома вірусами не можна.

Про це розповіла лікарка-вірусологиня Алла Мироненко на брифінгу 1 жовтня, пише «Укрінформ».

«Поки що грипу немає, але він буде занесений. І його поширення буде повільним через масковий режим, карантинні заходи. Через те, що люди йдуть на самоізоляцію за перших ознак. Тому процес розтягнеться в часі», – прогнозує Мироненко.

Вона зазначила, що хвора людина не інфікується, як правило, іншим вірусом, тому що є таке явище в вірусології як інтерференція.

«Якщо місце вже зайнято, а боротьба триває за одні й ті самі клітини, за систему органів дихання, то іншому там вже не місце», – сказала Мироненко.

Вона додала, що початкові симптоми грипу і коронавірусу можуть бути одні й ті самі.

Джерело: Укрінформ