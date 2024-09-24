На три дні частково перекрили рух у центрі Тернополі

З 23 по 25 вересня з метою виконання робіт з поточного ремонту у період з 10:00 год по 23:00 год на вул. Князя Василя Костянтина Острозького, вул. Миколи Пирогова, вул. Руській та Майдані Волі будуть проводитись роботи з ліквідації напливів асфальтобетонного покриття проїзної частини з підсиленням основи щебенево-піщаної суміші.

Виконання вказаних робіт буде проводитись з частковим перекриттям руху транспорту, згідно з погодженою схемою організації дорожнього руху.