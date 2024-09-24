Сумна звістка сколихнула Золотниківську громаду, повідомляють на сторінці громади.

Під час виконання бойових завдань у районі н.п. Піщане Куп’янського району Харківської області загинув уродженець села Гниловоди, Мошонко Михайло Орестович (21.11.1980-19.09.2024), солдат Національної Гвардії України.

25 вересня, зустрічатимуть кортеж із тілом полеглого захисника Мошонко Михайла Орестовича по маршруту Тютьків-Соколів-Надрічне-Золотники-Бурканів-Гайворонка-Вишнівчик-Котузів-Гниловоди близько 12 год (від села Тютьків).

Чин похорону відбудеться о 13 год. у селі Гниловоди.

Просимо небайдужих віддати шану герою України.

Нехай душа загиблого Михайла знайде вічний спокій!

Висловлюємо щирі співчуття всім рідним та друзям, односельчанам та побратимам Михайла, всім тим, хто буде завжди пам’ятати про мужній і героїчний вчинок Героя, що життя віддав за Україну.

Вічна пам’ять Герою…

Слава Україні!