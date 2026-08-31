Чого бракує укриттям Тернополя: результати перевірки трьох захисних спору

У Тернополі перевірили стан трьох захисних споруд цивільного захисту. Під час моніторингових візитів виявили недоліки, які потребують усунення.

26 серпня 2026 року за дорученням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини представники Секретаріату Омбудсмана та координатор взаємодії з громадськістю у Тернопільській області здійснили планові моніторингові візити до трьох укриттів у місті.

Фахівці перевірили:

🔹 протирадіаційне укриття Тернопільського районного управління поліції ГУНП в області на вул. Степовій, 45;

🔹 протирадіаційне укриття Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги — корпус №3 на вул. Волинській, 40;

🔹 найпростіше укриття у підвальному приміщенні Тернопільської початкової школи №5 на вул. Степана Будного, 26-А.

Загалом захисні споруди перебувають у задовільному технічному стані. Водночас моніторинг показав, що на окремих об’єктах є проблеми.

Зокрема, виявили:

🔸 відсутність засобів доступу для маломобільних груп населення;

🔸 недостатню кількість евакуаційних виходів;

🔸 відсутність захисно-герметичних віконниць;

🔸 недостатні запаси питної води, продуктів харчування та засобів першої медичної допомоги.

За результатами перевірок керівникам обстежених об’єктів надали рекомендації щодо усунення недоліків та приведення укриттів у відповідність до встановлених вимог.

В Офісі Омбудсмана наголошують, що належний стан укриттів, їх доступність та забезпеченість необхідними засобами є важливою складовою безпеки людей під час надзвичайних ситуацій.

Якщо громадяни стикаються з проблемами доступу до укриття або неналежними умовами перебування в ньому, вони можуть звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.