На вул. Куліша виріс черговий «шедевр архітектури»

6 березня на вул. Куліша, 2а в Тернополі, навпроти церкви Апостола Петра виріс черговий “шедевр архітектури”. Як це часто буває в нашому місті, споруду збудували всупереч будівельним нормам. Про це б’є на сполох Тернопільська обласна громадська організація «Підприємці Тернопілля».

“6 березня в Тернополі за адресою Куліша, 2а навпроти церкви апостола Петра виріс черговий “шедевр архітектури”, чергова візитка Тернополя від рагулів Тернопільської міської ради, пише голова ГО «Підприємці Тернопілля» Петро Мокрій. — Всупереч всім будівельним нормам (відстань до будівлі допускається не менше 10м), здоровому глузду, я вже не кажу про людську совість, чинуші міської ради погодили розташування тимчасової споруди біля аптеки. Незважаючи на те, що на землю для обслуговування аптеки є державний акт, що фасад аптеки відремонтований та має гарний вигляд, що тимчасова споруда закриває вхід інвалідам на візках та коляскам з дітьми (для таких людей встановлений пандус) чиновники дали погодження. Маючи інформацію про підготовку незаконного рішення, громадська організація “Підприємці Тернопілля” в своєму листі попереджала міську раду, про недопустимість неправомірних дій. Та, не давши на наше звернення відповіді, зухвало надала погодження. Ми публічно звертаємось до міського голови Надала С. В. про негайне скасування цього погодження та демонтаж цієї споруди, а причетні до цього чиновники повинні бути негайно звільнені з роботи. В іншому випадку ми всіма законними способами, в. ч. акціями протесту будемо приводити ситуацію в правовий стан”.