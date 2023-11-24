На вул. Листопадовій відновили односторонній рух транспортних засобів

Цими днями завершилися ремонтні роботи та влаштування кулі асфальтобетонного покриття на перехресті вулиць Листопадова-Михайла Грушевського у Тернополі.

У зв’язку з цим на вул. Листопадовій поновлено односторонній рух транспортних засобів.

Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршрутів своїх поїздок та стежити за дорожніми знаками та розміткою.

До слова, у місті продовжуються роботи з підключення інженерних мереж водопостачання та водовідведення та влаштування дощової каналізації на вул. Михайла Грушевського.