На вул. Листопадовій відновили односторонній рух транспортних засобів
Цими днями завершилися ремонтні роботи та влаштування кулі асфальтобетонного покриття на перехресті вулиць Листопадова-Михайла Грушевського у Тернополі.
У зв’язку з цим на вул. Листопадовій поновлено односторонній рух транспортних засобів.
Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршрутів своїх поїздок та стежити за дорожніми знаками та розміткою.
До слова, у місті продовжуються роботи з підключення інженерних мереж водопостачання та водовідведення та влаштування дощової каналізації на вул. Михайла Грушевського.