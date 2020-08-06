На вулиці Рєпіна у Тернополі частково перекриють рух автотранспорту

З 10 серпня до 1 жовтня частково буде перекрита для руху автомобілів вулиця Рєпіна-Вербицького (від Станції швидкої допомоги до будинку Вербицького, 22). На цій ділянці буде здійснюватися заміна каналізації, водопроводу та дорожнього покриття.

Почергово будуть перекриватися одна зі смуг руху – іншою можна буде проїжджати.

На цій ділянці проведуть заміну каналізації, водопроводу та дорожнього покриття поблизу станції швидкої допомоги.

Схему проведення ремонтних робіт погоджено з управлінням патрульної поліції. На ділянці будуть встановлені дорожні знаки відповідно до Схеми організації дорожнього руху.