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Новини Тернополя 

На вулиці Рєпіна у Тернополі частково перекриють рух автотранспорту

Irena 0 Views Прокоментуй!

З 10 серпня до 1 жовтня частково буде перекрита для руху автомобілів вулиця Рєпіна-Вербицького (від Станції швидкої допомоги до будинку Вербицького, 22). На цій ділянці буде здійснюватися заміна каналізації, водопроводу та дорожнього покриття.

Почергово будуть перекриватися одна зі смуг руху – іншою можна буде проїжджати.

На цій ділянці проведуть заміну каналізації, водопроводу та дорожнього покриття поблизу станції швидкої допомоги.

Схему проведення ремонтних робіт погоджено з управлінням патрульної поліції. На ділянці будуть встановлені дорожні знаки відповідно до Схеми організації дорожнього руху.

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