Адаптивний карантин: робота дитячих садків у Шумській громаді

Одним із пріоритетних напрямків роботи Шумської міської ради є виховання дітей в дошкільних навчальних закладах, які відновили свою роботу в період адаптивного карантину.

У дитячих садочках вживаються заходи, спрямовані на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Перед початком роботи працівникам вимірюється температура безконтактним термометром, не допускаються ті, у кого вона перевищує 37,2. Дітям вимірюють температуру під час прийому та через кожні 4 години протягом дня.

Важливо, що ніхто, крім працівників і вихованців, не може заходити у приміщення садочків. На час карантину вихователь зустрічає дітей і батьків на вулиці. Батьки або особи, які супроводжують дітей, дотримуюся маскового режиму.

Довелося відмовитись від використання тканинних багаторазових рушників і килимів з довгим ворсом, а діткам – від м’яких іграшок. Більше часу малюки проводять на свіжому повітрі, а у кімнатах дотримуються дистанції. В ігровій формі вихователі пояснюють дітям важливість гігієни рук, уникають занять та ігор, які передбачають фізичний контакт.

Працівники дошкільних закладів забезпечені засобами індивідуального захисту, дезінфекторами та деззасобами. Використані маски, рукавички та серветки збираються в окремі, не доступні для дітей контейнери з кришками. Кожні дві години проводиться вологе прибирання та дезінфекція приміщень, значно частіше провітрюють кімнати.

Діти чутливі до різних змін. Щоб зробити для них непомітним перехід до нових умов, забезпечується чітка організація всіх режимних моментів, особлива увага до кожної дитини, турбота про її хороше самопочуття, бадьорий настрій.