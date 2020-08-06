Рятувальникам на Тернопільщині вручили спеціальні посвідчення та новий бойовий одяг

Рятувальникам із Мельниці-Подільської вручили посвідчення про проходження навчання та бойовий одяг

Завершився ініційований асоціацією добровільних пожежних команд Республіки Польща проєкт програми “U-LEAD з Європою”, що був спрямований на розвиток співробітництва та обмін досвідом між українськими та польськими рятувальниками.

6 серпня начальник Управління ДСНС України в Тернопільській області полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей вручив посвідчення про проходження спеціальної підготовки працівникам місцевої пожежної команди Мельниця – Подільської об’єднаної територіальної громади, які успішно пройшли навчання за темою: “ВДОСКОНАЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ УКРАЇНИ – НАСТУПНИЙ КРОК”.

В період з 23 квітня по 30 червня члени місцевої пожежної команди вдосконалили навички проведення рятувальних операцій, опанували методи профілактичних кампаній у галузі місцевої безпеки, отримали роз’яснення щодо ролі місцевих пожежно-рятувальних підрозділів і місцевих громад у формуванні пожежної та місцевої безпеки. Загальний курс навчання склав 140 годин теоретичних та практичних занять. У подарунок від польських колег Мельниця-Подільські рятувальники отримали новий формений одяг європейського взірця, а за кошти об’єднаної територіальної громади придбано бойовий одяг.