На вихідних на “Дружбі” поліцейські гасили автомобіль

Минулої суботи вранці на вул. Будного, 4А в Тернополі виникла пожежа автомобіля «Fiat Ducato».

Полум’я повністю зіпсувало акумулятор та електропроводку, пошкоджено моторний відсік автомобіля.

Пожежу погасили поліцейські до прибуття пожежників.

Того дня, але на годину пізніше, авто горіло і по вул. Героїв Крут, 7. Цього разу «Opel Kadett». Тут сильно постраждав моторний відсік.

Швидше за все, причиною обидвох пожеж було несправне електрообладнання автомобілів.