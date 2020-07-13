14:26 | 13.07.2020
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

На вихідних на “Дружбі” поліцейські гасили автомобіль

Irena 0 Views Прокоментуй!

Минулої суботи вранці на вул. Будного, 4А в Тернополі виникла пожежа автомобіля «Fiat Ducato». 

Полум’я повністю зіпсувало акумулятор та електропроводку, пошкоджено моторний відсік автомобіля.

Пожежу погасили поліцейські до прибуття пожежників.

Того дня, але на годину пізніше, авто горіло і по вул. Героїв Крут, 7. Цього разу «Opel Kadett». Тут сильно постраждав моторний відсік. 

Швидше за все, причиною обидвох пожеж було несправне електрообладнання автомобілів.

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