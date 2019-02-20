На виставці у Тернополі покажуть картини зі сміття

Завтра, 21 лютого, “Бункермуз” запрошує вас на відкриття експозиції молодого художника Андрія Пілата «Виставка номер три». Відкриття о 19:00.

Уже два роки художник збирає пластикові відходи на сміттєзвалищах і вулицях: HDPE2 — пластик високого тиску та LDPE4 — пластик низького тиску. Цей матеріал має широку кольорову гаму, що важливо у творчості, а також спонтанний, що є теж цікавою властивістю. І хоча пластик доступний, це не робить процес створення елементарним — на пошуки матеріалів для однієї роботи потрібно від тижня до двох місяців. Інша інтегральна складова цих робіт — привернення уваги до поміркованого споживання.

— У пунктах прийому пластиком потрапляє на оптові бази, де його перепродають компаніям-виробникам або фабрикам з виробництва вторинної продукції. Поки ми будемо споживати пластикові вироби, доти їх будуть виготовляти. Це замкнуте коло, — каже Андрій Пілат.

Поділіться:











загрузка...