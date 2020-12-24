На залізничній станції в Тернополі загинула людина

24 грудня близько 14 години на лінію 102 надійшло повідомлення про нещасний випадок на залізничній станції в Тернополі.

Виїхавши на місце події, співробітники Тернопільського відділу поліції встановили, що нещастя сталося при заїзді на залізничну станцію зі сторони Хмельницького. Під поїзд потрапив невідомий чоловік, котрий від отриманих травм загинув на місці.

Поліцейські встановлюють обставини трагедії та особу загиблого, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.