16:35 | 24.12.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

На залізничній станції в Тернополі загинула людина

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

24 грудня близько 14 години на лінію 102 надійшло повідомлення про нещасний випадок на залізничній станції  в Тернополі.

Виїхавши на місце події, співробітники Тернопільського відділу поліції встановили, що нещастя сталося при заїзді на залізничну станцію зі сторони Хмельницького. Під поїзд потрапив невідомий чоловік, котрий від отриманих травм загинув на місці.

Поліцейські встановлюють обставини трагедії та особу загиблого, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *