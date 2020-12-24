Секретар міської ради Ігор Гірчак боїться оприлюднювати проект рішення, який покращить життя тернополян

Тернопільська міська рада в особі її секретаря Ігор Гірчак не лише заперечує право тернополян на індивідуальне опалення, але й боїться оприлюднювати проект рішення запропонований депутатами від “Сили Людей”, чим грубо статті 19 і 50 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”. Про це йдеться у заяві “Сили людей”.

Нагадаємо, суть пропонованого проекту рішення:

“Про перехід міста Тернополя на індивідуальне опалення

На вимогу тернополян та з метою справедливого підходу до надання послуги опалення в місті Тернополі, міська рада ВИРІШИЛА:

Доручити управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, спільно з управліннями фінансів і соціальної політики, до 1 березня 2021 року підготувати та винести на затвердження сесії Тернопільської міської ради програму з ПОВНОГО ПЕРЕХОДУ опалення житлових будинків Тернополя з централізованого на ІНДИВІДУАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ.”

Згідно статті 50 (пункт 3, підпункт 4) Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» секретар міської ради організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради.

А згідно статті 19 (пункт 2, підпункт 6) депутат місцевої ради має право вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень.