На змаганнях із пішохідного туризму тернопільські студенти — «срібні» призери

На змаганнях з пішохідного туризму студенти Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя — «срібні» призери.

Уже декілька років поспіль учасники змагання з пішохідного туризму збираються в урочищі «Казарми» на околиці смт Великі Бірки, розбивають палатки, розпалюють багаття, співають народних пісень та випробовують свої знання та вміння у спортивному туризмі.

Після двох днів різноманітних змагань та долання перешкод в загальнокомандному заліку студенти нашого університету вибороли срібні медалі.

Склад команди: Заставний Іван (ФПТ), Кравець Тетяна (ФМТ), Бартош Тарас (ФІС), Скренкович Антон (ФІС), Липак Олеся (ФІС), Когут Павло (ФМТ), представник команди — завідувач кафедри фізичного виховання і спорту Курко Я.В.

Переможці та призери були нагороджені кубками, командними медалями та дипломами.