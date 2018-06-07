Факультет одного з вишів Тернополя феєрично відзначив свій день народження

факультет економіки та менеджменту Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя святкував свій день народження. Другий рік поспіль команда ФЕМу організовує та проводить цікаву, насичену та яскраву програму «Феєрія ФЕМ» в ОМЦ «Політехнік».

Цього разу святкова програма розпочалась зі студентського відео та флешмобу.

День факультету — це ще і час, щоб згадати тих, з ким навчались та у кого навчались. Хвилиною мовчання студенти та викладачі вшанували героя — колишнього студента факультету Степана Стефурака, Героїв Небесної сотні та усіх воїнів-героїв, які віддали своє життя за збереження територіальної цілісності та суверенітету України.

«Феєрія ФЕМ» дійсно була феєричною та казковою. Адже усі присутні у залі з цікавістю слухали казку про новостворену країну ФЕМ-ляндію, у якій правлять королева Галина Справедлива, віце-королеви: Ірина Розуміюча душа, Оксана Стильна та Наталія Премудра, а також графи та графині восьми графств. У цій країні все злагоджено, кожен дуже добре виконує свою роботу, а згодом влаштовують святкові дійства.

Кульмінацією свята стало нагородження кращих студентів, кураторів та викладачів факультету. Нагороджувалися кращі студенти за відмінні успіхи у навчанні, наукову роботу, за участь у програмах академічної мобільності та активність у культурно-мистецькому та спортивному житті факультету та університету.

Також були нагороджені кафедри, отримавши кожна свою Феєрію: промислового маркетингу — «Феєрія реклами»; економічної кібернетики — «Феєрія економіки», економіки та фінансів — «Феєрія фінансів та підприємництва», бухгалтерського обліку та аудиту — «Феєрія звітності», менеджменту — «Феєрія керівників», менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва — «Феєрія інноваторів», психології — «Феєрія душ» та українознавства і філософії — «Феєрія традицій».

Отримали нагороди і заступники декана факультету Періг І.М., Гарматюк О.О. Мариненко Н.Ю., декан факультету Ціх Г.В. та голова Студради ФЕМ — Пельчер М.В.

Пісенними, хореографічними та поетичними дарунками вітали усіх присутніх у залі студенти факультету: Гарматюк Адріана, Гринюк Христина, Марцішко Сабіна, Костяк Ірина, Василюк Юлія, Ткачук Тетяна, Демчук Олег, Гула Інна, Скальський Назар, Даниленко Наталія, Чудик Максим, Пельчер Мар’яна, Зазуляк Владислав, Січкун Олександр.

Гостями події були учасники команди КВН «Ляпас» — переможці проекту «Розсміши Коміка», фіналісти Одеської ліги сміху, які поділилися з глядачами доброю порцією гумору, додавши до казково-феєричного дійства ще більше позитиву, настрою та драйву.

Святкове дійство пройшло у душевній, теплій, сімейно-факультетській атмосфері.

З Днем факультету, ФЕМляндіє!