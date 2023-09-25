Набір до патрульної поліції Тернопільської області триває

Хочеш змінювати своє місто на краще, робити його безпечним та сприяти зменшенню кількості правопорушень, тоді приєднуйся до наших лав.

✅ Ми пропонуємо:

✔️ можливість кар’єрного росту;

✔️ стабільну заробітну плату;

✔️ безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС;

✔️ щорічну відпустку тривалістю не менше 30 діб;

✔️ грошову компенсація на оздоровлення;

✔️ можливість взяти житло в лізинг;

✔️ компенсацію оренди житла.

Подати заявку на участь у конкурсі можна за посиланням 👉 https://my.patrolpolice.gov.ua/

Телеграм-канал корисної інформації щодо вступу до патрульної поліції: https://t.me/patrol_police_gov_ua.

Поставити свої запитання ви можете за номером 👉 0672119631📲