Набір до патрульної поліції Тернопільської області триває
Хочеш змінювати своє місто на краще, робити його безпечним та сприяти зменшенню кількості правопорушень, тоді приєднуйся до наших лав.
✅ Ми пропонуємо:
✔️ можливість кар’єрного росту;
✔️ стабільну заробітну плату;
✔️ безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС;
✔️ щорічну відпустку тривалістю не менше 30 діб;
✔️ грошову компенсація на оздоровлення;
✔️ можливість взяти житло в лізинг;
✔️ компенсацію оренди житла.
Подати заявку на участь у конкурсі можна за посиланням 👉 https://my.patrolpolice.gov.ua/
Телеграм-канал корисної інформації щодо вступу до патрульної поліції: https://t.me/patrol_police_gov_ua.
Поставити свої запитання ви можете за номером 👉 0672119631📲