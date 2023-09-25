Чортківської міська рада оприлюднила список боржників місцевих податків

Згідно з інформацією податкової служби, 2407 жителів громади станом на 1 вересня 2023 року мають борг до бюджету Чортківської громади зі сплати місцевих податків на загальну суму понад 3,4 млн гривень.

Деякі суми боргу вражають, бо становлять десятки, а подекуди і сотні тисяч гривень.

Звертаємось до жителів громади, які мають борги, із проханням терміново їх сплатити. У іншому випадку нараховуватимуться штрафні санкції та пеня за несвоєчасну сплату.

👉Список боржників можна переглянути за посиланням – https://cutt.ly/pwvtR5mE.

‼ Для уточнення інформації про суми, дати та підстави виникнення боргу просимо оперативно звертатись до фахівців Чортківської державної податкової інспекції (відділ по роботі з податковим боргом): м. Чортків, вул. Шевченка, 23 (будівля, де розташована Чортківська РДА), кабінет 415.

‼ Зауважимо, що міський голова Володимир Шматько неодноразово звертався до Верховної Ради України, щоб адміністрування місцевих податків та зборів передали органам місцевого самоврядування. Це суттєво покращило б комунікацію між місцевою владою, бізнесом та платниками податків. Втім відповідний законопроект досі перебуває на стадії обговорення.

Про які саме податки йдеться?

✅ Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати.

✅ Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування.

✅ Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

✅ Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості.

✅ Земельний податок з фізичних осіб.

✅ Орендна плата з фізичних осіб.

✅ Єдиний податок з фізичних осіб.

✅ Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Вчасно сплачені податки – запорука стабільного розвитку громади!