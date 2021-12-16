Наближаються свята. Які солодощі будуть корисними для дитини?

Наближаються зимові свята. Тож час замислитися про те, якими корисними солодощами замінити цукерки, що стали традиційним доповненням подарунків на зимові свята.

Чому важливо відмовитися від звичайних цукерок?

Річ у тому, що у таких солодощах міститься дуже багато «вільних» цукрів. Велика їх кількість у раціоні може спричиняти надлишкову вагу, погіршення стану шкіри, розвиток карієсу, захворювань серця тощо. До «вільних» цукрів належать ті сполуки, що додають до харчових продуктів і напоїв виробники, кухарі або самі споживачі. Тобто «вільний» цукор — це той, який ви додали собі в чай або кухар — до соусу в ресторані, або виробник — у кетчуп із супермаркету.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує зменшити споживання доданих цукрів до менш ніж 10 % загальної кількості спожитої енергії.

Допустима добова доза цукру

Для людей, які щодня витрачають у середньому 2000 ккал (а це більшість дорослих із малоактивним способом життя) — до 50 г на добу (10 чайних ложок). Проте МОЗ разом з експертами ВООЗ рекомендує зменшити денне споживання цукру ще вдвічі — до 25 г або до п’яти чайних ложок (така кількість вільного цукру міститься, наприклад, у склянці фруктового соку).

Що ж подарувати маленьким ласунам?

Обирайте смаколики, які можуть бути водночас смачними й корисними. Ви можете замінити шоколадні цукерки на пастилу, приготовану без додавання цукру, а льодяники — на сухофрукти. Замість головного напою багатьох дитячих свят — пакетованого соку — краще дати малечі натуральний морс, узвар чи ягідно-фруктовий чай.

Уникайте продуктів харчування промислового виробництва, смаженої їжі: пончиків та пиріжків. Замість магазинних бісквітів, печива та крекерів, що місять чимало барвників і консервантів, знайдіть найпростіший рецепт — і приготуйте вдома. Морквяний пиріг, бананове печиво, пудинг із насіння чіа/льону, яблука, запечені з корицею, домашнє морозиво з йогурту або сорбет із ківі. Це не тільки смачно, а й корисно — якщо не захоплюватися цукром.

Обов’язково знайдіть місце у святковому подарунку для свіжих сезонних фруктів: мандаринів, хурми, яблук і груш пізніх сортів, апельсинів. Вони багаті на клітковину, вітаміни та антиоксиданти.

Кілька загальних рекомендацій:

Перш ніж купувати солодкі новорічні подарунки, зауважте, що дітям до двох років краще взагалі не вживати солодкого.

Льодяники і карамельки не становлять жодної користі, а крім цукру можуть містити барвники, консерванти та ароматизатори. Тому такі продукти взагалі варто виключити з раціону дитини. До того ж вони шкідливі для зубів та ними легко вдавитися.

Не варто застосовувати практику заохочення цукерками. Так можна сформувати у дитини шкідливу звичку. Краще замінити солодощі чимось, що спонукає до творчості чи ігор.

Важливо контролювати якість і кількість споживаних дитиною солодощів. Водночас не потрібно робити з них «забороненого плоду» й повністю виключати з раціону. Бо як говорить приказка, чого не вільно, те й кортить.