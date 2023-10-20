НАБУ допитає мера Тернополя Сергія Надала через маєток доньки у Маямі

Національне антикорупційне бюро допитає мера Тернополя Сергія то Надал у справі щодо можливого незаконного збагачення через маєто доньки у Маямі (США) за 1,8 млн доларів.

Про це Українським Новинам повідомили джерела у правоохоронних органах.

Наразі відповідна слідча дія не проводилась.

Мера Тернополя мають викликати на допит в рамках рослідування справи.

Справа розслідується за фактом можливого незаконного збагачення, тобто за статтею 368-5 Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

НАБУ та САП відкрили провадження після виявлення журналістами особняка за $1,8 млн в Маямі у дочки мера Тернополя Сергія Надала Анастасії Родрігес.

У вересні 2022 року з’явилося журналістське розслідування видання Politerno про те, що 26-річна донька міського голови Тернополя Сергія Надала має особняк в одному з найпрестижніших районів Маямі за 1 870 000 доларів. Зазначена покупка була зроблена за кілька днів до російського вторгнення в Україну.